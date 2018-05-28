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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Hakan Çalhanoğlu Giresun'da

ile ilgileniyor

Sezonu şampiyon tamamlayan çalışmalarına da başladı. 'in raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılılar yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncuyla temas kurdu.

yönetimi, Akhisarspor'da bu sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen 'in inde menajerler aracılığıyla yapılan görüşme sonrasında kararı 'e bıraktı.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 13:08
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