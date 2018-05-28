Galatasaray yönetimi, Akhisarspor'da bu sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Muğdat Çelik'in transferinde menajerler aracılığıyla yapılan görüşme sonrasında kararı Fatih Terim'e bıraktı.
Galatasaray Muğdat Çelik ile ilgileniyor
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılılar yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncuyla temas kurdu.
Etiketler: Fatih Terim , Türkiye Kupası , süper lig , Muğdat Çelik , Galatasaray , transfer
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