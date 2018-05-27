;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Romalı Gerson’a yeni formül!
  2. Hak ettik mi? Hak ettik

Rota mecburen

Negredo ve Love’dan istediği verimi alamayan , ile inde ise somut adım atamadı... Daralmaya gideceğini açıklayan , bonservisi elinde olan ile alnaşmaya yakın

Rota mecburen Pierre Gignac
geçen sezon da gündemine gelen Fransız golcü Andre Pierre Gignac ile pazarlık masasında... Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar, ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Gignac da Beşiktaş'a sacık bakıyor.

ŞENOL HOCA DA ONU İSTİYOR
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in de ismine sıcak baktığı öğrenildi. de acele etmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Gignac ile bir kez daha görüşecek.

ALFREDO MORELOS YEDEKTE
Beşiktaş, Gignac ile görüşmelerini sürdürürken diğer forvet adayları için de nabız yoklamaya devam ediyor. Kartal, Gignac transferini sonlandıramazsa ikinci aday Kolombiyalı Alfredo Morelos.

2021 YILINDA SONA ERİYOR
21 yaşındaki golcüsünün kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Ancak Beşiktaş, bonservis bedeli ödemek istemediği için bu transferi ağırdan alıyor.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ