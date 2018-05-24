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Mandzukic’e büyük baskı

lı taraftarlar, yıldızı “ to Beşiktaş” yağmuruna tuttu. Mandzukic, Instagram hesabını yorumlara kapattı

Mandzukic’e büyük baskı
PEPE ve Negredo gibi lerde büyük rol oynayan Beşiktaşlı taraftarlar bu kez Mario Mandzukic için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlı taraftar, transfer listesinde yer alan yıldızın Instragram hesabını "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla yağmura tuttu. Mandzukic bunun üzerine hesabını yorumlara kapattı.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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