PEPE ve Negredo gibi transferlerde büyük rol oynayan Beşiktaşlı taraftarlar bu kez Mario Mandzukic için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlı taraftar, transfer listesinde yer alan Hırvat yıldızın Instragram hesabını "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla yağmura tuttu. Mandzukic bunun üzerine hesabını yorumlara kapattı.
Mandzukic’e büyük baskı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hırvat yıldızı “Come to Beşiktaş” yağmuruna tuttu. Mandzukic, Instagram hesabını yorumlara kapattı
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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