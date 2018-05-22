50. yılında hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor'un kupa hasreti 8 sezona çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'a elenen, ligi de 55 puanla 5. sırada kapatan bordo-mavililer, 8 sezondur kupa kaldıramadı. Bordo-Mavili kulüp, en son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Yine en son 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden bordo-mavililer, son 3 sezondur Avrupa kupaları hedefini gerçekleştiremedi
Trabzonspor 8 yıldır kupaya hasret
Son olarak 2009/10 sezonunda kupa kazanan Trabzonspor, 3 sezondur da Avrupa’dan uzak kaldı
Etiketler: Trabzonspor , Şanlıurfa , Türkiye Kupası , Atiker Konyaspor , UEFA
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