Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. "
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 Mayıs 2018
Tebrikler @GalatasaraySK!
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