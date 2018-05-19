Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. "

