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Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği

Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti.

Erdoğandan Galatasaraya şampiyonluk tebriği

, 'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. "


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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 22:18
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