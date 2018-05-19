Bafetimbi Gomis tarihe geçti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Göztepe'ye attığı golle 29 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'yı geride bıraktı.





Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Fransız golcü Gomis de gol rekoru kırdı. Göztepe karşısında penaltıdan ağları sarsan Gomis, 29. golünü kaydederek, 28 gollü Alex de Souza'yı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanın sahibi oldu.



