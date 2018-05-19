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Bafetimbi tarihe geçti

'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , 2017-18 sezonunu 29 golle tamamlayarak Alex De Souza'yı geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu.

Bafetimbi Gomis tarihe geçti

'ın yıldız golcüsü Bafetimbi , Göztepe'ye attığı golle 29 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'yı geride bıraktı.

'in son haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Fransız golcü Gomis de gol rekoru kırdı. Göztepe karşısında penaltıdan ağları sarsan Gomis, 29. golünü kaydederek, 28 gollü Alex de Souza'yı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanın sahibi oldu.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 22:28
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