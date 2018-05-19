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Süper Lig'e yükselen son takım

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen son takım, playoff finalinde Gazişehir FK'yı penaltılarla 5-4 mağlup eden BB oldu.

Süper Lige yükselen son takım belli oldu
Spor Toto 1. Lig play finalinde ile BB , Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.


Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi.

KALECİ DAMGASINI VURDU!
Gazişehir 'te penaltılarda Sami Can, Ahmet, Jefferson, Mehmet Erdem ağları sarstı, Tugay, Del Valle, Webo ve Yasin kaçırdı. BB Erzurumspor'un kullandığı penaltılarda ise Lokman, Abdülkadir ve Gökhan Karadeniz kaçırdı, Demba, Metin, Hakan, Jasmin ve Nobre vuruşunu gole çevirdi. BB Erzurumspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla maça damgasını vurdu.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 01:01
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