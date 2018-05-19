Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor , Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi.



KALECİ DAMGASINI VURDU!

Gazişehir Gaziantep'te penaltılarda Sami Can, Ahmet, Jefferson, Mehmet Erdem ağları sarstı, Tugay, Del Valle, Webo ve Yasin kaçırdı. BB Erzurumspor'un kullandığı penaltılarda ise Lokman, Abdülkadir ve Gökhan Karadeniz kaçırdı, Demba, Metin, Hakan, Jasmin ve Nobre vuruşunu gole çevirdi. BB Erzurumspor'da kaleci Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla maça damgasını vurdu.