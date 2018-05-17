Sakin kalmaya çalışıp kazanmak istiyoruz

F.Bahçe Doğuş'u üst üste 4. kez Final- Four'a taşıyan Zeljko Obradovic, Kaunas'ın çok tehlikeli bir takım olduğunu söyledi. Sırp hoca, "Kimse onlara Final-Four için şans vermiyordu. Jasikivecius harika bir iş başardı" dedi. Koç olarak yeterli tecrübeye sahip olduğunu söylelen tecrübeli hoca, "Sakin kalmaya çalışacağız, baskıyı kaldırmak isteyeceğiz, işimizi yapacağız. Final oynamak için de, önce yarı final oynamanız gerekiyor. Ve onu kazanmanız gerekiyor. Biz de yarı finalde en hazır halimizle olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.