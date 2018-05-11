Akhisar kupayı müzesine götürürken Teknik Direktör Okan Buruk büyük sevinç yaşadı. Başarılı hoca, "Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Akhisar'a bu gururu yaşattılar"dedi. Pozisyonları gole çeviren biz olduk. Bizim için önemli olan Akhisar'ın ekonomik yapısı. Borcu olmuyor olması. Kadromuz ligin en düşük maliyetli takımı. Çok iyi bir yönetim anlayışımız var. Oyuncularımıza verilen sözler tutuluyor" dedi.
Tüm futbolcularımdan Allah razı olsun
Akhisar Teknik Direktörü Okan Burak maçtan sonra oyuncularını kutladı. Başarılı hoca, “Tüm futbolcularımdan Allah razı olsun. Bize bu gururu yaşattılar”dedi
Etiketler: Teknik Direktörü , Okan Buruk , Teleset Akhisarspor
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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