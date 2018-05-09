Cumartesi günü Malatyaspor önünde çok önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler Sinan Gümüş'te... Sarı kart cezalısı Sofiane Feghouli'nin yerine ilk 11'de forma giyecek olan genç yıldız büyük bir hasreti biti- recek. Son olarak 3 Haziran 2017'de oynanan Konya- spor maçında 11'de yer alan Sinan yaklaşık 1 yıl aradan sonra ligde 11'de olacak. Dünkü idmanda genç yıldızla bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, "Çok çalıştın, kendini geliştirdin. İşte sana beklediğin fırsat. Beni ve sana inanan milyonlarca Galatasaraylı'yı mahcup etme. Sana çok güveniyorum" ifadesini kullandı. Sinan'ın da tecrübeli hocaya gol sözü verdiği öğrenildi.
İşte beklediğin fırsat
Malatya maçında Feghouli’nin yerine oynayacak olan Sinan, 1 yıl sonra bir lig maçında 11’de olacak... Terim genç yıldıza, “Çok çalıştın. İşte beklediğin fırsat. Beni mahçup etme” dedi
Etiketler: Malatya , Sinan Gümüş , Fatih Terim , Konya , Galatasaray
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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