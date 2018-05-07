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Kocaman'dan istifa sinyali

Sezon başından beri ıslıklanan yuhalanan bazı oyuncularla buraya kadar geldik. Artık yeter. Kalıp kalmama konusunda bir karar vereceğim... Oyuncularımı bugünkü oyundan dolayı kutluyorum

Kocamandan istifa sinyali
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 2-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden mutlu olduğunu söyledi. Kocaman şu ifadeleri kullandı: "Hafta içinde olanlar, Bursaspor'un enerjisini arttıracaktı."

YUHALANANLARI DA KUTLUYORUM
"ilk 30 dakikada atılacak bir gol kırabilirdi. Bunu başaramadık ve dirençleri arttı. Kalemizde de bir gol görünce zorluk derecesi daha da arttı. Sezon başından itibaren yuhaladıkları dahil hepsini kutluyorum"

SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM
"Sezon başından beri ıslıklanan bu oyuncularla buraya kadar geldik. Meslek ahlakı içinde oyuncularımız her şeyi yaptı. Ama Belli bir grup var, onları anlayamıyorum. Kalıp kalmama konusunda kararı sezon sonu vereceğim."

ANLATTIM AMA BAŞARADIM!
"Maç toplantısında yuhalama olaylarını söyledim. Zihinlerinde daha kuvvetli olmaları için onları uyardım. Bu kulübün içinde binbir dertle uğraştık. Bunları anlattım ama başarılı olduğumuz söylenemez."
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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