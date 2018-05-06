Şampiyon Rize taç giydi

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir Gaziantep'i 4-2 mağlup ederek ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. Gazişehir Gaziantep futbolcuları maça "Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı. Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizesporlu futbolculara şampiyonluk kupasını verdi. Öte yandan Gazişehir Gaziantep Kulübü Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yaptı.
Çaykur Rizesporlu futbolculara şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Rizesporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Çaykur Rizesporlu futbolculara şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Rizesporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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