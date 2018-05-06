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Şampiyon Rize taç giydi

Spor Toto 1. Lig’i şampiyon bitiren ve ’e yükselen Çaykur Rize dün Gazişehir maçından sonra kupasına kavuştu. Kupayı Gençlik ve Spor Bakanı verdi

Şampiyon Rize taç giydi
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor evinde Gazişehir Gaziantep'i 4-2 mağlup ederek ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. futbolcuları maça "Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan futbolcuları alkışlarla karşıladı. Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizesporlu futbolculara şampiyonluk kupasını verdi. Öte yandan Gazişehir Gaziantep Kulübü Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yaptı.



Çaykur Rizesporlu futbolculara şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı verdi. Rizesporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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