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'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak?


Süper Lig'de üçlü averajda kim şampiyon olur?

'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol 32. hafta mücadelesinde sahasında ile 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan bıraktı. Yaşanan bu kayıptan sonra gözler hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 22:34
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