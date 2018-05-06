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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor maçı için kararını verdi

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 11:01
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