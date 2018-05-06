Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor maçı için kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Jason Denayer , Sinan Gümüş , belhanda , Serdar Aziz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.