90'da hayat öpücüğü

Fenerbahçe Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı- Lacivertliler ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. 28. dakikada Hasan Ali'nin ortasına iyi yükselen Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Batalla'nın ceza yayı üzerinden şutunu Volkan Demirel kontrol etti.

ERTUĞRUL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

35'te Furkan'ın pasında Yusuf, kalesini terk eden Volkan'ı geçemedi. Tecrübeli kaleci topu taca gönderdi.

38'de Aatif'ın ortasına Mehmet Topal kafayla vurdu. Bursalı Ertuğrul topu kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

HARUN MÜKEMMEL KURTARDI

50'de Valbuena'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun şutunu Harun kurtardı, ardından Bursa savunması topu uzaklaştırdı.

62'de Valbunea'nın frikiğini Harun köşeden müthiş çıkardı.

SOW YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

69'da Furkan ceza sahası dışından şık vuruşla Volkan'ı avladı: 0-1. 71'de Sow topu kafayla kendi ağlarına gönderdi. 72'de Sow karşı karşıya kaçırdı. 90'da Hasan Ali'nin ortasında Fernandao kale dibinden affetmedi.

FENERBAHÇE BURSA'YA KARŞI REKOR KIRDI

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yaptığı (15) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (44) maçı oynadı. Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 21 lig maçının 17'sinde kalesini gol kapatamadı. Sarı-Lacivertliler dün akşam da kalesinde gol gördü.

FERNANDAO 6. GOLÜNÜ ATTI

F.BAHÇE'NİN Brezilyalı golcüsü Fernandao, Süper Lig'de 6. golünü attı. Süper Lig'de 13. maçına çıkan Sambacı , Bursaspor'a karşı 90. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşarken, Kadıköy'deki taraftarları da ayağa kaldırdı.

F.BAHÇE MAÇLARINDA KIZARIYORLAR

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımlardan en çok Fenerbahçe'nin rakiplerine kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'nin rakipleri 9 kez kırmızı kart görürken, bu sayı Beşiktaş'ta 7, Galatasaray'da 5 ve Başakşehir'de ise 4. Dün de Bursaspor takımından 1 oyuncu kırmızı kart gördü.