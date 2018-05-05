Üst üste iki sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...
Şenol Güneş'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler
Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra özellikle Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in alternatifleri de belli olmaya başladı! Şenol Güneş'in yerine düşünülen isimler arasından Türk teknik adamlar da var. İşte o isimler...
Üst üste iki sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...
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