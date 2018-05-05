;
Yol Durumu
  1. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı!

'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler

Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra özellikle Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla sezon sonu 'tan ayrılacağının sinyallerini veren 'in alternatifleri de belli olmaya başladı! Şenol Güneş'in yerine düşünülen isimler arasından Türk teknik adamlar da var. İşte o isimler...


Üst üste iki sezon şampiyon olan 'ın teknik direktörü 'in da siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ