Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.



MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA



Premier Lig devi Manchester United, eski menajeri Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sir Alex Ferguson beyin kanaması nedeniyle bugün acil olarak ameliyat edildi. Her şey yolunda gitti, ancak en uygun şekilde tedavi edilebilmesi için yoğun bakımda kalması gerekecek. Ailesi bu konunun gizli kalmasını istiyor."







ALEX FERGUSON KİMDİR?

Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson, 31 Aralık 1941 tarihinde, İskoçya'nın başkenti Glascow'da dünyaya gelmiştir. Eski bir futbolcu ve emekli teknik direktör olan Alex Ferguson, istatistiksel açıdan dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olarak kabul edilmektedir. Futbolculuk kariyerinde, Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline Atletic, Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giyen İskoç teknik adam çıktığı 317 lig müsabakasında 171 kez gol sevinci yaşamıştır. Başarılarla geçen aktif futbolculuk kariyerinin ardından, teknik direktörlük yapmaya başlayan Ferguson, bu alanda dünyanın en iyi olmayı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.



Futbolu bıraktıktan sonra kulüp çalıştırmaya başlayan Ferguson, ilk deneyimini, 1974 tarihinde, East Stirlingshire'da yaşamıştır. Burada yarım sezon bile geçirmeyen Sır Alex Ferguson, aynı yıl İskoçya 1. Ligi ekiplerinden St. Mirren ile sözleşme imzalamıştır. Manchester United ile elde edilen 38 kupa'nın haricinde İskoçya'da da 12 kupa kazanmış olan Alex Ferguson toplam 50 kupa ile dünyanın açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü olmuştur.