VakıfBank, Imoco Volley'i yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, geçen yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imovo Volley'le bu yıl yarı finalde karşılaştı! İlk seti 25-22 önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu ve maçta 2-0 öne geçti. Temsilcimiz sonraki iki seti 25-17 ve 25-15 kaybetti. Tie-break'e kalan maçta Vakıfbank, 5. seti 16-14 kazandı ve finale çıktı.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi, 19:00'da başlayacak olan CS Volei Alba Blaj-Galatasaray maçından sonra belli olacak. Bu kupayı daha önce 2011, 2013 ve 2017 yıllarında müzesine götüren temsilcimiz, final maçına yarın çıkacak.

Öte yandan üst üste 6., toplamda ise 10. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupası barındırıyor.



AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK EKİBİ!

VakıfBank, voleybol kadınlarda Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 3 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanan VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı unvanıyla tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarında başarısını tekrarladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991 ve 1992'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

DÖRTLÜ FİNAL'E NAMAĞLUP YÜKSELDİ

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak Dörtlü Final'e çıkmıştı.

Organizasyona 3. ön eleme turundan başlayan sarı-siyahlılar, Belarus'un Minchanka takımını her iki maçta da 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Galatasaray, Dinamo Moskova (Rusya) ve Grot Budowlani (Polonya) takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer alan VakıfBank, bu etabı ise namağlup lider tamamlamayı bildi.

VakıfBank, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Volero Zürih'i hem deplasmanda hem de iç sahada 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.