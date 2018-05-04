Türkiye ekonomisi büyüdü futbolumuz yükseldi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirören, Türkiye ekonomisinin düzelip dünya çapında söz sahibi olduğunu söyleyerek, "Bu durumda hem futbol ekonomimiz yükseldi hem de Avrupa'da söz sahibi olduk" dedi.
FUTBOL SÜREKLİ GELİŞİYOR
Futbolun sürekli gelişen bir endüstri olduğuna dikkat çeken Demirören, "Son 10 yılda bütçemiz 143 milyon liradan 669 milyon liraya ulaştı. 150 milyon lirayı aşan bir spor gelirimiz var" ifadesini kullandı.
ERDOĞAN HEP DESTEK VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora ve futbola olan desteğine dikkat çeken Demirören, "Ülkemizde 40'a yakın yeni stadın yapılmasını sağladı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bize hep destek verdi" dedi.
KULÜPLERİMİZ BORÇ İÇİNDE
Kulüplerin büyük bir borç içinde olduğunu söyleyen Demirören, "Türk futbolunun bu sorundan kurtulması için çözümler üretmeliyiz. Çıkacak yeni yasalarla sorunun çözüleceğini düşünüyorum" dedi.
SÜPER LİG AVRUPA'DA İZLENMELİ
Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'in Avrupa'da izlenme oranını artırmaları gerektiğini söyleyerek, "Ligimizi pazarlama konusunu daha çok konuşmalıyız"dedi. Amatör branşların gelişmesi adına büyük adımlar attıklarını belirten Bak, "Bakanlık olarak amatör sporlara destek veriyoruz" ifadesini kullandı.
FUTBOL SÜREKLİ GELİŞİYOR
Futbolun sürekli gelişen bir endüstri olduğuna dikkat çeken Demirören, "Son 10 yılda bütçemiz 143 milyon liradan 669 milyon liraya ulaştı. 150 milyon lirayı aşan bir spor gelirimiz var" ifadesini kullandı.
ERDOĞAN HEP DESTEK VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora ve futbola olan desteğine dikkat çeken Demirören, "Ülkemizde 40'a yakın yeni stadın yapılmasını sağladı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bize hep destek verdi" dedi.
KULÜPLERİMİZ BORÇ İÇİNDE
Kulüplerin büyük bir borç içinde olduğunu söyleyen Demirören, "Türk futbolunun bu sorundan kurtulması için çözümler üretmeliyiz. Çıkacak yeni yasalarla sorunun çözüleceğini düşünüyorum" dedi.
SÜPER LİG AVRUPA'DA İZLENMELİ
Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'in Avrupa'da izlenme oranını artırmaları gerektiğini söyleyerek, "Ligimizi pazarlama konusunu daha çok konuşmalıyız"dedi. Amatör branşların gelişmesi adına büyük adımlar attıklarını belirten Bak, "Bakanlık olarak amatör sporlara destek veriyoruz" ifadesini kullandı.
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