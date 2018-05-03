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  1. Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

, 'ın sahaya çıkmamasını değerlendirdi

Kaptanı , 'ın sahaya çıkmamasını değerlendirdi.

Volkan Demirel: Bana rakı şişesi atıldı ama...

Maçın oynanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten , "'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik. Maçın oynanması için elimizden geleni yaptık. Sahada sonuçlandırmak istediğimiz bir maçtı. Bu turu böyle geçmek istemezdik. Bunlar futbol adına güzel şeyler değil her şeyin sahaya kalması lazım. Bana taşlar sopalar direkler sökülüp atıldı rakı şişesi atıldı. Hiçbiri gelmedi ama gelse de devam ederdim." dedi.

Yaşananların kumpas olabileceğini belirten Demirel: "O gün tuhaf bir ortam vardı. Hem tribünler hem de Beşiktaş'ın yaptığı hareketle bana çok normal gelmedi. Biz çok olaylar atlattık ama taraftarı takımına hiçbir zaman zarar vermedi. O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım."

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 22:21
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