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'nde finalin adı belli oldu

'nde 'i eleyerek finale yükselen 'in rakibi Salzburg'u eleyen oldu.

UEFA Avrupa Liginde finalin adı belli oldu
UEFA ilk maçında 1-1 berabere kaldığı 'i rövanşta 'nın golüyle 1-0 mağlup eden , finale yükseldi.

Yarı Final rövanşında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. 45. dakikada Griezmann'ın pasında topla buluşan Diego Costa'nın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk karşılaşmayı 1-1 tamamlayan Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.


İKİNCİ FİNALİT MARSİLYA OLDU
3. ön eleme turundan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en flaş takımı olan Red Bull Salzburg'un peri masalı, 116. dakikada son buldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında , uzatmalara giden maçta Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Fransız ekibi, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü 'nın Lyon kentinde oynanacak.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 00:52
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