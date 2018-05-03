UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Arsenal'i rövanşta Diego Costa'nın golüyle 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. 45. dakikada Griezmann'ın pasında topla buluşan Diego Costa'nın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk karşılaşmayı 1-1 tamamlayan Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
İKİNCİ FİNALİT MARSİLYA OLDU
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya, uzatmalara giden maçta Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Fransız ekibi, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. 45. dakikada Griezmann'ın pasında topla buluşan Diego Costa'nın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk karşılaşmayı 1-1 tamamlayan Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
İKİNCİ FİNALİT MARSİLYA OLDU
3. ön eleme turundan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en flaş takımı olan Red Bull Salzburg'un peri masalı, 116. dakikada son buldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya, uzatmalara giden maçta Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Fransız ekibi, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
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