İKİNCİ FİNALİT MARSİLYA OLDU

3. ön eleme turundan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en flaş takımı olan Red Bull Salzburg'un peri masalı, 116. dakikada son buldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya, uzatmalara giden maçta Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Fransız ekibi, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.