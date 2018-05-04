Fenerbahçe hükmen finale

Türk futbolu dün en ilginç akşamlarından birisini yaşadı... Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Ardından toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın kaldığı yerden devamına karar vermişti. Bu karar sonrası şok bir çıkış yapan Beşiktaş yönetimi, TFF'ye tepki olarak derbiye çıkmayacağını açıklamıştı.
MAÇ OYNANACAKMIŞ GİBİ...
Dün akşam herkes gözünü Kadıköy'e çevirdi... Fenerbahçe kafilesi ve hakemler, derbi oynanacakmış gibi Ülker Stadı'na gitti. Sarı-Lacivertli futbolcular ardından sahaya çıktı ve ısınma hareketleri yaptı. Fakat Beşiktaş daha önce de açıkladığı gibi maça gelmedi. Bunun üzerine Mete Kalkavan 15 dakika içeride bekledikten sonra derbiyi iptal etti.
BEŞİKTAŞ 1 YIL KUPADA YOK!
Türkiye Futbol Federasyonu dün oynanamayan kupa derbisiyle ilgili yeniden toplanacak. Federasyon ilgili talimatlar gereği Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen galip ilan edecek. Sarı-Lacivertliler böylece 9 Mayıs tarihinde Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisarspor'un rakibi olacak. Dün sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik ilan edilecek olan Beşiktaş, müsakaba talimatnamesinin 'Sari Hükümler' başlıklı 8. maddesine göre önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. Siyah- Beyazlılar ayrıca bu sezon kupadan elde ettiği maddi gelirleri de federasyona geri iade edecek.
HAKEMLER SAHAYI GEZDİ
Karşılaşma öncesinde Mete Kalkavan ve yardımcıları sahayı gezdi. Hakemler ardından soyunma odasına gitti ve maçın iptal edildiği açıklandı.
SKORBORD 57'DE KALDI
Maç öncesi skorbord, geçen hafta derbinin tatil edildiği 57. dakikayı gösteriyordu. Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından maç da 57. dakikada kalmış oldu.
MAÇ OYNANACAKMIŞ GİBİ...
Dün akşam herkes gözünü Kadıköy'e çevirdi... Fenerbahçe kafilesi ve hakemler, derbi oynanacakmış gibi Ülker Stadı'na gitti. Sarı-Lacivertli futbolcular ardından sahaya çıktı ve ısınma hareketleri yaptı. Fakat Beşiktaş daha önce de açıkladığı gibi maça gelmedi. Bunun üzerine Mete Kalkavan 15 dakika içeride bekledikten sonra derbiyi iptal etti.
BEŞİKTAŞ 1 YIL KUPADA YOK!
Türkiye Futbol Federasyonu dün oynanamayan kupa derbisiyle ilgili yeniden toplanacak. Federasyon ilgili talimatlar gereği Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen galip ilan edecek. Sarı-Lacivertliler böylece 9 Mayıs tarihinde Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisarspor'un rakibi olacak. Dün sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik ilan edilecek olan Beşiktaş, müsakaba talimatnamesinin 'Sari Hükümler' başlıklı 8. maddesine göre önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. Siyah- Beyazlılar ayrıca bu sezon kupadan elde ettiği maddi gelirleri de federasyona geri iade edecek.
HAKEMLER SAHAYI GEZDİ
Karşılaşma öncesinde Mete Kalkavan ve yardımcıları sahayı gezdi. Hakemler ardından soyunma odasına gitti ve maçın iptal edildiği açıklandı.
SKORBORD 57'DE KALDI
Maç öncesi skorbord, geçen hafta derbinin tatil edildiği 57. dakikayı gösteriyordu. Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından maç da 57. dakikada kalmış oldu.
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