Fenerbahçe sahada Beşiktaş idmanda

Kupa derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş saat 18.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdman tamamlandığı sırada Ülker Stadı'na gelen Fenerbahçe ısınma hareketlerine başlamıştı bile. 20.30'da Beşiktaş sahada olmayınca Fenerbahçe 5'e 2 top çalma ve yarı sahada çift kala maç yaptı. Çalışmasını tamamlayan Sarı-Lacivertliler sonrasında tesislere gitti.
BAŞKAN TRİBÜNDE!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Başkan Aziz Yıldırım da tribündeydi. Ama maç yerine Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışmasını izlemekle yetindi.
BAŞKAN TRİBÜNDE!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Başkan Aziz Yıldırım da tribündeydi. Ama maç yerine Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışmasını izlemekle yetindi.
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