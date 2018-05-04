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Yol Durumu
  1. Böyle tur atlamaktansa elenmeyi tercih ederdim
  2. Fenerbahçe hükmen finale

sahada idmanda

saat 18.00’de Ümraniye’de idman yaptı. Beşiktaş antrenmanı bitirdiği sırada Kadıköy’de ısınmaya başlamıştı!

Fenerbahçe sahada Beşiktaş idmanda
Kupa derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş saat 18.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdman tamamlandığı sırada Ülker Stadı'na gelen Fenerbahçe ısınma hareketlerine başlamıştı bile. 20.30'da Beşiktaş sahada lmayınca Fenerbahçe 5'e 2 top çalma ve yarı sahada çift kala maç yaptı. Çalışmasını tamamlayan Sarı-Lacivertliler sonrasında tesislere gitti.



​BAŞKAN TRİBÜNDE!
- derbisi için Başkan da tribündeydi. Ama maç yerine Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışmasını izlemekle yetindi.


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