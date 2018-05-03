Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen ve Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Fenerbahçeli oyuncular usule uygun olarak sahaya geldi ve siyah beyazlı ekibin sahaya çıkmasını bekledi. Beşiktaş'ın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından maç iptal edildi.





AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamasından satırbaşları: "Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Henüz hakem kararını vermedi. Yarım saat daha bekleyeceğiz. Böyle turu geçeceğime elenmeyi tercih ederdim. Biz sahadaki şartlarımızı zorlaya zorlaya devam ettirmeye gayret ediyoruz. Sahada kendi yapabileceğimiz bazı şeylerin üstesinden gelip, performansımızı biraz daha yukarı çıkardık. Ama bizim dışımızdaki konularda hiçbir değişiklik olmadı."

KARŞILAŞMADA NELER YAŞANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesi üzerine siyah beyazlı ekip resmi sitesinden yayımladığı mesajda karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.





Beşiktaş, 1 Mayıs tarihinde TFF'nin, derbinin kaldığı yerden oynanması yönündeki kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak bu itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Fenerbahçe kafilesi Ülker Stadyumu'na geldi ve çalışmalara başladı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları da zeminin kontrolü amacıyla stata çıktı. Ardından teknik direktör Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle karşılaşmanın oynanamayacağına kanaat getirdi ve derbiyi iptal edildi. Turun geleceğiyle ilgili nihai kararı TFF verecek.





BEŞİKTAŞ'I NELER BEKLİYOR?

Öte yandan sahaya çıkmama kararı neticesiyle Beşiktaş'ı ağır bir fatura bekliyor olacak. Önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek olan Beşiktaş, kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili olarak da herhangi bir talepte bulunamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."







