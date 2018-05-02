;
Yol Durumu
  1. Muhammed Salah’a bir büyük onur daha
  2. Cem İlkel-Tomic ikilisi birinci turda elendi

'da şampiyonluk ödülü 34 milyon sterlin

Wimbledonda şampiyonluk ödülü 34 milyon sterlin

Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan 'da bu yıl ödüllerde yüzde 7.6 artış yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, 2-15 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın toplam ödül miktarı, yüzde 7.6 artırılarak 34 milyon sterline (yaklaşık 190 milyon lira) çıkarıldı. Bu yıl 132'ncisi düzenlenecek turnuvada tekler şampiyonluğunun ödülü ise 2,2 milyondan 2,25 milyon sterline yükseltildi.

Etiketler:
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ