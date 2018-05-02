Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'da bu yıl ödüllerde yüzde 7.6 artış yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, 2-15 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın toplam ödül miktarı, yüzde 7.6 artırılarak 34 milyon sterline (yaklaşık 190 milyon lira) çıkarıldı. Bu yıl 132'ncisi düzenlenecek turnuvada tekler şampiyonluğunun ödülü ise 2,2 milyondan 2,25 milyon sterline yükseltildi.
Wimbledon'da şampiyonluk ödülü 34 milyon sterlin
Etiketler: Wimbledon
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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