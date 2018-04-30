Teriminatör

G.Saray'da Fatih Terim etkisi... Sarı- Kırmızılılar, Tudor ile birlikte büyük maçlarda hayal kırıklığı yaşamıştı. Aslan, Fenerbahçe ile berabere kalırken, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'a da mağlup olmuştu. Bu maçlarda 2 gol atıp kalesinde ise 10 gol gördü.
KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte işler değişti. Aslan, büyük maçlarda 1 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. G.Saray, F.Bahçe ile berabere kalırken 3 büyük maçı kazandı. 6 gol atıp 1 gol yedi.
9 MAÇTIR KARTAL'A KAYBETMİYOR
Terim, Beşiktaş'a karşı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. İmparator ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'a rakip olduğu son 22 lig maçının 20'sini kaybetmedi.
YOUNES BELHANDA AKHİSAR'DA YOK
G.Saray'ın yıldız oyuncularından Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyecek. Maçtan sonra konuşan Belhanda, "İlk yarıda sinirlerime hakim olamadım ama kazandığımız için mutluyum" dedi.
70 GOL ZAFERİN İŞARETİ
Ligde 70 gole ulaşan G.Saray, son 12 sezonda 31. haftalar itibarı ile en yüksek gol sayısına ulaştı. Cimbom, en son 2005/06 sezonunun 31. haftasında 73 gol atmış ve o sezonu şampiyon tamamlamıştı.
KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte işler değişti. Aslan, büyük maçlarda 1 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. G.Saray, F.Bahçe ile berabere kalırken 3 büyük maçı kazandı. 6 gol atıp 1 gol yedi.
9 MAÇTIR KARTAL'A KAYBETMİYOR
Terim, Beşiktaş'a karşı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. İmparator ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'a rakip olduğu son 22 lig maçının 20'sini kaybetmedi.
YOUNES BELHANDA AKHİSAR'DA YOK
G.Saray'ın yıldız oyuncularından Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyecek. Maçtan sonra konuşan Belhanda, "İlk yarıda sinirlerime hakim olamadım ama kazandığımız için mutluyum" dedi.
70 GOL ZAFERİN İŞARETİ
Ligde 70 gole ulaşan G.Saray, son 12 sezonda 31. haftalar itibarı ile en yüksek gol sayısına ulaştı. Cimbom, en son 2005/06 sezonunun 31. haftasında 73 gol atmış ve o sezonu şampiyon tamamlamıştı.
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