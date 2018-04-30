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Kaçan balık büyük oldu

ve 2 net pozisyonundan yararlanamadı. ve da gününde olmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu

Kaçan balık büyük oldu
Beşiktaş'ta yıldızlar gol kaçırma yarışına girdi. Özellikle ve mutlak pozisyonlardan yararlanamadı. 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo çok önemli bir pozisyonu kaçırdı. Aşırtma bir vuruş yapan İspanyol futbolcunun şutunda top direğin hemen yanından dışarı gidince mutlak gol kaçtı.

BABEL İSTEDİĞİNİ YAPAMADI
Maçın 53. dakikasında bu kez Babel mutlak bir pozisyonu kaçırdı. Hollandalı futbolcu Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş yaptı. Ancak bu vuruşta da top kalenin solundan dışarı gitti.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT DAHA KAÇTI
Babel kaçırdığı golün ardından bu kez de 60. dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı. Lens'in yaptığı ortaya dokunamayan Hollandalı futbolcu böylece çok önemli bir pozisyonu daha kaçırmış oldu.

YILDIZLAR ÇOK TUTUK KALDI
Beşiktaş'ta dün ve da bekleneni veremedi. 50'de Quaresma'nın şutunu Muslera çıkardı. Talisca da 39'da önemli bir fırsattan yararlanamayınca sahadan gol atamadan ayrıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI
Negredo ne zaman takımın kurtarıcısı olacak?
Babel bu sezonun en kötü maçlarından birini oynadı.
Atamayana atarlar. Kaçan pozisyonlar pahalıya patladı.
Beşiktaş'ın futbolcusuysanız girdiğiniz bu pozisyonları gole çevirmek zorundasınız.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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