Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları ve hakem Fırat Aydınus'un performansını özel bir kanalda yorumladı.
Ahmet Çakar'dan Fırat Aydınus için flaş yorum
Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Beşiktaş derbisini yorumlayan Ahmet Çakar, ilk yarıda yaşanan Belhanda'nın tartışmalı pozisyonunu yorumladı.
Etiketler: fırat aydınus , ahmet çakar , Spor Toto Süper Lig , Younes Belhanda , Galatasaray , Beşiktaş
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