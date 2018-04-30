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Yol Durumu
  1. Aydınus böyle istedi

'dan için flaş yorum

'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan derbisini yorumlayan , ilk yarıda yaşanan Belhanda'nın tartışmalı pozisyonunu yorumladı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 09:24
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