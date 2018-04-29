Süper Lig 'in 33. haftasında şampiyonluk yarışının en önemli maçında Galatasaray Beşiktaş 'ı 2-0 yendi. Mücadelenin 65. dakikasında Tosic kırmızı kart gördü, Gomis ise penaltı kaçırdı! 66 puana yükselen Galatasaray, şampiyonluğa yelken açtı... Ağır bir yara alan Beşiktaş ise haftayı 4. sırada kapattı!Maçın ardından iki bomba iddia gündemi sarstı: " Şenol Güneş bırakıyor".

ŞENOL GÜNEŞ BU SENE BEŞİKTAŞ'TA KALMAZ







A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ HOCALIĞI BIRAKTI







A Spor yorumcusu Turgay Demir, maç sonrası A Spor yayınında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Şenol Güneş'in hocalığı bıraktırdığını iddia etti.A Spor yorumcusu Turgay Demir, maç sonrası A Spor yayınında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Şenol Güneş'in hocalığı bıraktırdığını iddia etti..





