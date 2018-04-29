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Ünlü yorumculardan flaş iddia: " bırakıyor"

Şampiyonluk yarışının en önemli maçında 'ı 2-0 yendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ve , 'in hocalığı bırakabileceğini iddia ettiler

Şenol Güneş bırakıyor
'in 33. haftasında şampiyonluk yarışının en önemli maçında , 'ı 2-0 yendi. Mücadelenin 65. dakikasında Tosic kırmızı kart gördü, Gomis ise penaltı kaçırdı! 66 puana yükselen Galatasaray, şampiyonluğa yelken açtı... Ağır bir yara alan Beşiktaş ise haftayı 4. sırada kapattı!

Maçın ardından iki bomba iddia gündemi sarstı: " bırakıyor".

ŞENOL GÜNEŞ BU SENE BEŞİKTAŞ'TA KALMAZ



A Spor yorumcusu maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu Beşiktaş Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ HOCALIĞI BIRAKTI



A Spor yorumcusu , maç sonrası A Spor yayınında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Şenol Güneş'in hocalığı bıraktırdığını iddia etti.A Spor yorumcusu Turgay Demir, maç sonrası A Spor yayınında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Şenol Güneş'in hocalığı bıraktırdığını iddia etti..


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  • 29 Nisan 2018, Pazar 22:27
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