Ustaların düellosu

Türkiye yarınki dev derbiye kilitlendi... Nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın TT Stadı'nda yarınki buluşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Sezonun kırılma maçı olacak olan bu dev buluşma, iki ezeli rakip kadar iki usta teknik adamın da düellosuna sahne olacak. Türk futbolunun iki efsanesi Fatih Terim ve Şenol Güneş yarınki süper derbide satranç masasına oturacak. Taktik, motivasyon ne varsa tüm silahlar sahneye çıkacak.
BÜYÜK MAÇLARIN HOCASI
Kariyerinde 6 lig şampiyonluğu bulunan Fatih Terim bu alanda ülkenin en en iyisi... Tudor'dan 3. sırada aldığı takımı zirveye çıkaran tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı devirerek bitime 3 hafta kala büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Tam bir motivasyon ustası ve büyük maçların teknik adamı olan Fatih Terim'in bu kez ne yapacağı merak konusu.
KARİYERİNİN ALTIN DÖNEMİ
Ligde son iki yıla damgasını vuran Şenol Güneş kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor... Beşiktaş'ın başında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye büyük üstünlük kuran tecrübeli hocanın hedefi üst üste 3. şampiyonluğu yaşayıp tarihe geçmek... İki yılda Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımını yaratan Güneş, derbiden de zaferle ayrılmak istiyor. TT Stadı'ndaki dev maçın skorunu ligin diğer iki değerli teknik direktörü Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı da merakla bekleyecek. Kısacası derbinin skoru tüm Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek.
BÜYÜK MAÇLARIN HOCASI
Kariyerinde 6 lig şampiyonluğu bulunan Fatih Terim bu alanda ülkenin en en iyisi... Tudor'dan 3. sırada aldığı takımı zirveye çıkaran tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı devirerek bitime 3 hafta kala büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Tam bir motivasyon ustası ve büyük maçların teknik adamı olan Fatih Terim'in bu kez ne yapacağı merak konusu.
KARİYERİNİN ALTIN DÖNEMİ
Ligde son iki yıla damgasını vuran Şenol Güneş kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor... Beşiktaş'ın başında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye büyük üstünlük kuran tecrübeli hocanın hedefi üst üste 3. şampiyonluğu yaşayıp tarihe geçmek... İki yılda Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımını yaratan Güneş, derbiden de zaferle ayrılmak istiyor. TT Stadı'ndaki dev maçın skorunu ligin diğer iki değerli teknik direktörü Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı da merakla bekleyecek. Kısacası derbinin skoru tüm Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek.
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