;
Yol Durumu
  1. Kartal havadan vuracak
  2. 900 milyonluk derbi

Ustaların düellosu

Toplam 8 şampiyonluğu olan iki usta hoca dev de kozlarını paylaşacak. Kariyerleri başarılarla dolu olan Terim ile Güneş’in düellosunda taktik, motivasyon ne varsa tüm silahlar sahneye çıkacak

Ustaların düellosu
Türkiye yarınki dev ye kilitlendi... Nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın TT Stadı'nda yarınki buluşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Sezonun kırılma maçı olacak olan bu dev buluşma, iki ezeli rakip kadar iki usta teknik adamın da düellosuna sahne olacak. Türk futbolunun iki efsanesi Fatih Terim ve Şenol Güneş yarınki süper derbide satranç masasına oturacak. Taktik, motivasyon ne varsa tüm silahlar sahneye çıkacak.

BÜYÜK MAÇLARIN HOCASI
Kariyerinde 6 lig şampiyonluğu bulunan Fatih Terim bu alanda ülkenin en en iyisi... Tudor'dan 3. sırada aldığı takımı zirveye çıkaran tecrübeli hoca, Beşiktaş'ı devirerek bitime 3 hafta kala büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Tam bir motivasyon ustası ve büyük maçların teknik adamı olan Fatih Terim'in bu kez ne yapacağı merak konusu.



KARİYERİNİN ALTIN DÖNEMİ
Ligde son iki yıla damgasını vuran Şenol Güneş kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor... Beşiktaş'ın başında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye büyük üstünlük kuran tecrübeli hocanın hedefi üst üste 3. şampiyonluğu yaşayıp tarihe geçmek... İki yılda Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımını yaratan Güneş, derbiden de zaferle ayrılmak istiyor. TT Stadı'ndaki dev maçın skorunu ligin diğer iki değerli teknik direktörü Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı da merakla bekleyecek. Kısacası derbinin skoru tüm 'yi çok yakından ilgilendirecek.
haberin devamı

Etiketler: , , , , , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar