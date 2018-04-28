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900 milyonluk

’nin en pahalı iki kadrosunun randevusunda süper yıldızlar nefesleri kesecek

900 milyonluk derbi
Yarın TT Stadı'nda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın müthiş buluşması adeta yıldızlar geçitine sahne olacak... Toplam değerleri 180 milyon Euro'yu (900 milyon lira) bulan ligin en pahalı iki kadrosunun mücadelesi nefesleri kesecek.

97 milyon Euro'luk Beşiktaş kadrosunun en değerli ismi 19 milyon Euro ile Anderson Talisca... Brezilyalı süper yıldızı 10 milyon Euro ile kaptan Oğuzhan izliyor. 83 milyon Euro'luk Galatasaray'da ise Feghouli, Muslera ve Maicon'un piyasa değerleri 8 milyon Euro.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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