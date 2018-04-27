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'tan şok karar: "Maça çıkmıyoruz"

Divan Kurulu'nun gün ortasındak itavsiye kararının ardından akşam toplanan yönetimi ‘kupa rövanşına’ çıkmama kararı aldı. Karar futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Siyah-Beyazlı takım bu kararını uygulaması durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak

Beşiktaştan şok karar: Maça çıkmıyoruz

Beşiktaş Yönetimi, dün Divan Kurulu ile bir toplantı yaptı. Divan Kurulu'ndan sonra kendi arasında bir görüşme yapan yönetim, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe sine çıkmama kararı aldı. Beşiktaş'ın dün akşam saatlerinde karanını futbol kamuoyuna yazılı olarak açıkladı.

115 YILDIR HEP SAHADA OLDUK!
Açıklamada şu ifadelere yer verimdi: "Kararımızın camiası için en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs günü sahada olmayacağız."

​TAKIMI DESTEKLEMEYE DEVAM
"Taraftarımızdan beklentimiz, sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaş'ımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya 3. şampiyonluğuna inanması ve takımı destekleyip, kenetlenmesidir"

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN 3 CEZA!
Beşiktaş kupa rövanşına çıkmazsa 3-0 hükmen yenik sayılacak ve kupada finalin adı Fenerbahçe- Akhisar olacak. Beşiktaş önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'ndan ihraç edilecek. Bununla birlikte bu sezonki kupa gelirlerini de iade edecek.



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