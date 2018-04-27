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de 3 tutuklama

F.Bahçe- maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevkedilen 5 kişiden 3’ü tutuklanlandı. İlk kez sahaya atılan bir madde silah kabul edildi

Olaylı derbide 3 tutuklama

ile arasında oynanan yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3 şüpheli "Silahla yaralama" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde "Kesinlikle Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım" dediği öğrenildi.

SİLAH KABUL EDİLDİ
Mahkemenin dün vermiş olduğu emsal kararda ilk kez sahaya atılan bir yabancı madde silah olarak değerlendirildi.

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