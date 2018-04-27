Olaylı derbide 3 tutuklama

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3 şüpheli "Silahla yaralama" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde "Kesinlikle Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım" dediği öğrenildi.



SİLAH KABUL EDİLDİ

Mahkemenin dün vermiş olduğu emsal kararda ilk kez sahaya atılan bir yabancı madde silah olarak değerlendirildi.



