Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3 şüpheli "Silahla yaralama" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde "Kesinlikle Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım" dediği öğrenildi.
SİLAH KABUL EDİLDİ
Mahkemenin dün vermiş olduğu emsal kararda ilk kez sahaya atılan bir yabancı madde silah olarak değerlendirildi.
Olaylı derbide 3 tutuklama
F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevkedilen 5 kişiden 3’ü tutuklanlandı. İlk kez sahaya atılan bir madde silah kabul edildi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 3 şüpheli "Silahla yaralama" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde "Kesinlikle Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım" dediği öğrenildi.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası , Anadolu Adalet Sarayı , Beşiktaş , Şenol Güneş , Fenerbahçe , olaylı derbi
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
- Beşiktaş'ın derbi kararına tepki yağdı!
- Tüm gücümüzle hazırız
- Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkacak mı?
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