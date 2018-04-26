A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın Kupa maçına çıkmama kararını değerlendirdi.

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Zamanlama olarak çok hatalı karar. Ben bunun çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında olan çekişmelere de faydalı olacağını düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama Türk futboluna bir katkısı olacağını düşünmüyorum"



GELİNEN NOKTAYI SAĞLIKSIZ BULUYORUM

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın Kupa maçına çıkmama kararını değerlendirdi.

Serkan Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir futbolsever olarak gelinen noktadan çok üzüntü duyuyorum. Beşiktaş Kulubü Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama, bu maça çıkılmayacağı yönünde. Umarım buradan bir geri adım atılma şansı doğar. Çünkü ne olursa olsun sahadaki sporcuların, ben Beşiktaşlı futbolcuların bu maçı oynamaktan yana oldukları görüşündeyim... Açık konuşmak gerekirse ben de bir spor insanı olarak bu karara katılmıyorum. Anlamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum... Gelinen noktayı açık söylemek gerekirse sağlıksız buluyorum.



FUTBOLUMUZ YARA ALDI

A Spor yorumcusu Alp Pehlivan, Beşiktaş'ın Kupa maçına çıkmama kararını değerlendirdi.. Pehlivan, Beşiktaş'ın kararı için " futbolumuz yara aldı" ifadesini kullandı.