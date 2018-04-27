Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan'a Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu öğrenildi. Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Fransız kulübünün Tolgay için 10 milyon Euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Tolgay'a Marsilya talip
Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Tolgay Arslan için Alman kulüplerinin ardından Marsilya da devreye girdi
Etiketler: Tolgay Arslan , Beşiktaş , Marsilya , Fransa , transfer
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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