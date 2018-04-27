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Tolgay'a talip

’ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken için Alman kulüplerinin ardından da devreye girdi

Tolgaya Marsilya talip
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan'a Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu öğrenildi. Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Marsilya'nın bu işi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Fransız kulübünün Tolgay için 10 milyon Euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
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