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Tatil kararı doğru zorlayıcı neden var

Tarihi kararı müsabaka talimatnamesinin 20. maddesini esas alaark veren , derbiyi tatil eden ’ı haklı buldu... ‘Zorlayıcı nedenler’ ifadesiyle Güne’şin hastaneye götürülmesine dikkat çekildi

Tatil kararı doğru zorlayıcı neden var
Olaylı derbiyi hukukçularla birlikte masaya yatıran Türkiye Futbol Fedarasyonu, 'Futbol Müsabaka Talimantamesi'nin 20. maddesini esas aldı. 'Diğer nedenlerle müsabakanın tamamlanamaması' başlıklı maddeye göre derbinin kaldığı yerden devam etmesine karar veren TFF böylece hakem Mete Kalkavan'ın 'tatil' kararını haklı buldu.

HÜKMEN YENİLGİ YOK
Ancak Futbol Federasyonu, 'zorlayıcı nedenler' vurgusuyla 'in hastaneye götürülmesini dikkate aldı. Bu nedenle de herhangi bir hükmen yenilgi kararı verilmedi.




Türkiye Futbol Federasyonu kararını, "Diğer nedenlerle müsabakanın tamamlanmaması" başlıklı 20. maddeyi esas alarak verdi...

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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