Tatil kararı doğru zorlayıcı neden var

Olaylı derbiyi hukukçularla birlikte masaya yatıran Türkiye Futbol Fedarasyonu, 'Futbol Müsabaka Talimantamesi'nin 20. maddesini esas aldı. 'Diğer nedenlerle müsabakanın tamamlanamaması' başlıklı maddeye göre derbinin kaldığı yerden devam etmesine karar veren TFF böylece hakem Mete Kalkavan'ın 'tatil' kararını haklı buldu.
HÜKMEN YENİLGİ YOK
Ancak Futbol Federasyonu, 'zorlayıcı nedenler' vurgusuyla Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesini dikkate aldı. Bu nedenle de herhangi bir hükmen yenilgi kararı verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu kararını, "Diğer nedenlerle müsabakanın tamamlanmaması" başlıklı 20. maddeyi esas alarak verdi...
HÜKMEN YENİLGİ YOK
Ancak Futbol Federasyonu, 'zorlayıcı nedenler' vurgusuyla Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesini dikkate aldı. Bu nedenle de herhangi bir hükmen yenilgi kararı verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu kararını, "Diğer nedenlerle müsabakanın tamamlanmaması" başlıklı 20. maddeyi esas alarak verdi...
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