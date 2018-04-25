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Mohamed Salah'a 'den arsa!

'ın, 'un Mısırlı yıldız futbolcusu 'a 'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.



Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, 'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği () tarafından verilen 'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız 'a 'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 22:15
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