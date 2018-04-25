Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.
Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!
Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.
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