Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;

Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus

Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan

Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor - TM Akhisar: Özgür Yankaya

Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk

Bursaspor - Konyaspor: Ali Palabıyık