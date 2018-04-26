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- maçının hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi kim? Galatasaray-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

İlhan Cavcav Sezonu 31. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Beşiktaş maçını kim yönetecek? Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı mı? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi...

Şampiyonu belirleyecek derbinin hakemi belli oldu

'in 31. haftasında oynanacak - maçının hakemi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan
Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - TM Akhisar: Özgür Yankaya
Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk
Bursaspor - Konyaspor: Ali Palabıyık

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 09:54
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