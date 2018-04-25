Gökhan Gönül seferberliği

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ü G.Saray ile oynanacak maça özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli starı Yeni Malatya maçında 53. dakikada oyuna alan Güneş bu oyuncunun Galatasaray karşısında tam kapasite ile mücadele etmesini istiyor.



İÇİ RAHATLADI

Doktorlarla bir görüşme yapan Güneş, Gökhan'ın durumunu sordu. Bu maçta yıldız oyuncuyu ilk 11'de oynatmayı düşünen Güneş'in doktorlardan aldığı cevapla rahatladığı öğrenildi.