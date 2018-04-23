Fenerbahçe-Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Antalyaspor'la karşılaştı.14. dakikada Aatif Cheahechoue ile 1-0'ı bulan sarı-lacivertliler 21'de Soldado ile farkı 2'ye çıkardı.26. dakikada Fenerbahçe Neustadter ile 3. kez fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt nedneiyle geçersiz sayıldı. Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasından Djouru'dan seken topu Fenerbahçeli futbolcunun önünde kaldı.Neustadter boş kaleye topu ağlara gönderirken yan hakemin kalkan ofsayt bayrağıyla gol iptal oldu.Fenerbahçe farkı 3'e çıkarıp fişi çektim derken golün iptalinin ardından Antalyaspor devre bitmeden Doukara ile golü buldu ve maça ortak oldu. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda yan hakeme büyük tepki gösterdi..