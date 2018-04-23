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'dan Cengiz'e övgü

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a konuk olacak 'nın teknik direktörü Eusebio , milli futbolcu 'e güvendiğini söyledi.

Cengize büyük övgü!

, bugün oynanacak maç öncesi Anfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Liverpool'un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca Muhammed Salah'ı durdurmaya konsantre olmayacağız. Liverpool hücum hattındaki diğer iki oyuncu da (Roberto Firmino ve Sadio Mane) çok önemli." diye konuştu.

2017 yazında 'dan Liverpool'a transferi sonrası 46 maçta 41 gol ve 13 asist üreten Salah'ı çalıştırmak isteyip istemeyeceği sorulan Di Francesco, "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Di Francesco ayrıca ilk 11'de Cengiz'in mi yoksa Patrik Schick'in mi yer alacağına, sahadaki dizilişe göre karar vereceğini aktardı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 00:21
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