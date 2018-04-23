Fenerbahçe Antalyaspor'u 4 golle geçerek zirve yarışında varım dedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Fenerbahçe de evinde hata yapmadı ve Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı camia aleyhinde tezahüratlar yaptı.



FENERBAHÇE 4-1 ANTALYASPOR

STAT: Ülker



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertan, Serkan Çimen



FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar (Dk. 71 Valbuena), Giuliano, Aatif(Dk. 90+1 Alper), Soldado (Dk. 72 Janssen)



ANTALYASPOR: Boffin - Celustka, Djourou, Diego, Sakıb (Dk. 77 Emre Güral), Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Jevtovic), Charles (Dk. 85 Harun Alpsoy), Nazım Sangare, Hakan Özmert, Maicon, Doukara



GOLLER: Dk. 14 Aatif, Dk. 20 Soldado, Dk. 62 Giuliano, Dk. 90 Valbuena (Fenerbahçe) - Dk. 36 Doukara (Antalyaspor)



SARI KARTLAR: Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Djourou, Charles (Antalyaspor)







MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe maçın 14. dakikasında 1-0 öne geçti! Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'dan seken topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluştu. Aatif, ligdeki son 5 maçında 4. golünü attı!







Sarı-lacivertliler golden sonra da ataklarını kesmedi. Mücadelede dakikalar 20'yi gösterdiğinde Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı ikiye çıktı. Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi takip eden Roberto Soldado ceza alanına girerek kalesini terk eden Ruud Boffin'i çalımladı ve topu düzelterek yaptığı şutuyla skoru 2-0'a getirdi. İspanyol golcü, Fenerbahçe'yle oynadığı son 4 lig maçında 4 gol attı!







Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe bir gol daha buldu ancak Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'nun ters kafa vuruşu direkte patladı. Seken topa hareketlenen Roman Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol iptal oldu.





Antalyaspor, 36. dakikada aradığı golü buldu! Savunmada Martin Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon Marques'e çarparak Souleymane Doukara'nın önünde kaldı. Doukara, Roman Neustadter'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan topu kaleye gönderdi ve fark 1'e indi. İlk yarıda başka gol olmadı.





Mücadelede 62. dakika oynanırken Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakibinden topu kapan Nabil Dirar ilerleyerek ceza alanına girdi ve pasını müsait durumdaki Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ruud Boffin'in yanından ağlarla buluşturdu.





Karşılaşmada son anlar oynanırken oyuna sonradan giren Mathieu Valbuena, farkı 3'e çıkardı. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Fransız yıldız, topu düzelttikten sonra şık bir vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 35 puanla kapattı. Fenerbahçe gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda Antalyaspor ise evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.





Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına kritik bir mücadelede...

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek. Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.