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'de ilginç önlem! Peruklar toplatıldı

ile maçı öncesi stadyuma gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.

Kadıköyde ilginç önlem! Peruklar toplatıldı
Spor Toto Süper Lig'de ile maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.

Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.

Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 21:11
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