Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.
Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
Hafta arasında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olayların ardından, Antalyaspor maçına gelen taraftarlardan yanlarında getirdikleri peruklar da alındı.
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, hafta içinde Şenol Güneş'e atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivert peruklar da toplandı.
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