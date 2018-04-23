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Biz efendi 'ız

F.Bahçe maçında yaşananların geride kaldığını belirten , “’ın başka platformlara çekilmesine izin vermeyiz” dedi

Biz efendi Beşiktaşız
Beşiktaş Başkanı , Yeni Malatya maçı öncesinde kulüp televizyonuna konuştu. Fenerbahçe ile 'nda oynanan ve yarıda kalan maçtaki olayları geride bıraktıklarını belirten Başkan Orman, "Bu yaşananları fazla dillendirmeye ve 'ın farklı bir platforma çekilmesine müsaade etmemek lazım. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Beşiktaş'ı hepimiz iyi temsil edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur olmuştur dedi" diye konuştu.

BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Hedeflerinin üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak olduğunu belirten Fikret Orman, "Bu ligi Allah'ın izniyle şampiyon olarak bitireceğiz. İnandığımız sürece, ve talebelerinin arkasında durduğumuz sürece ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. " dedi. Fikret Orman ayrıca Eylül ayında Azerbaycan'da Karabağ takımı ile özel maç yapacaklarını söyledi.

ÖZKAHYA'YA BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş'ın Yeni Malatya ile oynadığı maçın 42. dakikasında Murat Yıldırım'ın Quaresma'ya yaptığı sert faülü hakem Halis Özkahya'nın sarı kart olarak değerlendirmesi büyük tepki çekti. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Beşiktaşlılar, Özkahya'ya büyük bir tepki gösterdi.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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