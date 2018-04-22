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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu maç Beşiktaş'ın 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Kartal zirve yarışından kopmadı!

BEŞİKTAŞ 3 - 1 YENİ MALATYASPOR
Süper Lig'in 30. haftasında, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halis Özkahya

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Necip, Tolgay, Lens, Gökhan Töre, Love, Mustafa Pektemek, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
YEDEKLER: Ertaç, Matheus, Dia, Eren, Berk, Buğra, Barazite, Aytaç, Gilberto, Mustafa Eskihellaç
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

  • 22 Nisan 2018, Pazar 17:55
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