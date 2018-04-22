210 bin dakika mercek altında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derbideki olaylarla ilgili örgüt bağlantısını araştırmak için düğmeye basmasının ardından soruşturma derinleşiyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tüm yaşananları mercek altına aldı.
17.30'DAN İTİBAREN İNCELENİYOR
Stat ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stada girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.
MAÇTAN ÖNCESİ DE ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, kameralardan yaptıkları incelemeyle sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce neler yaptıklarını araştırıyor. Bu kişilerin e-bilet bilgileriyle kimlikleri tespit edildi.
ARALARINDA BAĞLANTI VAR MI?
Ayrıca şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları mercek altında. Bu kişilerin birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.
GEÇMİŞTE SUÇ İŞLEDİLER Mİ?
Spor Şube, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.
BU TARAFTARLAR NİYE ÜZÜLÜYOR?
Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda F.Bahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...
Derbideki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, muhabirimiz Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı... Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
SAHAYA DÖNELİM Mİ HOCAM?
Mete Kalkavan'ın raporuna göre, Gökhan "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Fakat Şenol Güneş ve futbolcular hakemden önce içeriye girdi.
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, maçı yöneten Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı. TFF'ye gönderilen rapora göre Beşiktaşlı Gökhan Gönül, soyunma odasının önünde Kalkavan'a "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Kalkavan ise "Birazdan temsilciler aracılığıyla size bilgi vereceğim" yanıtını verdi. Kalkavan, Şenol Güneş'in 2. düşüşünün ardından içeriye girdiğini ve ardından tatil kararını verdiğini de belirtti. Rapora göre Güneş ve futbolcular olayların yaşanmasının ardından hakemlerden önce soyunma odasının yolunu tuttu. Ayrıca gözlemci Vahap Şimşek'in raporunda, hakem Mete Kalkavan'ın 41. dakikada Volkan Demirel'e "Böyle devam ederse maçı tatil ederim" uyarısında bulunduğunu yazdı.
17.30'DAN İTİBAREN İNCELENİYOR
Stat ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stada girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.
MAÇTAN ÖNCESİ DE ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, kameralardan yaptıkları incelemeyle sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce neler yaptıklarını araştırıyor. Bu kişilerin e-bilet bilgileriyle kimlikleri tespit edildi.
ARALARINDA BAĞLANTI VAR MI?
Ayrıca şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları mercek altında. Bu kişilerin birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.
GEÇMİŞTE SUÇ İŞLEDİLER Mİ?
Spor Şube, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.
BU TARAFTARLAR NİYE ÜZÜLÜYOR?
Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda F.Bahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...
Derbideki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, muhabirimiz Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı... Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
SAHAYA DÖNELİM Mİ HOCAM?
Mete Kalkavan'ın raporuna göre, Gökhan "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Fakat Şenol Güneş ve futbolcular hakemden önce içeriye girdi.
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, maçı yöneten Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı. TFF'ye gönderilen rapora göre Beşiktaşlı Gökhan Gönül, soyunma odasının önünde Kalkavan'a "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Kalkavan ise "Birazdan temsilciler aracılığıyla size bilgi vereceğim" yanıtını verdi. Kalkavan, Şenol Güneş'in 2. düşüşünün ardından içeriye girdiğini ve ardından tatil kararını verdiğini de belirtti. Rapora göre Güneş ve futbolcular olayların yaşanmasının ardından hakemlerden önce soyunma odasının yolunu tuttu. Ayrıca gözlemci Vahap Şimşek'in raporunda, hakem Mete Kalkavan'ın 41. dakikada Volkan Demirel'e "Böyle devam ederse maçı tatil ederim" uyarısında bulunduğunu yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.