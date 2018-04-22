210 bin dakika mercek altında

Dün oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Şenol Güneş'in kafasına atılan cismin ne olduğu konusunda raporlar beklenirken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.