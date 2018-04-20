Kadıköy'de dün adeta bir utanç tablosu vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş'in kafasına ne atıldı? İşte o rapor...
Dün oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Şenol Güneş'in kafasına atılan cismin ne olduğu konusunda raporlar beklenirken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.
Etiketler: Şenol Güneş , Abdurrahman Arıcı , Beşiktaş , Fenerbahçe
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