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'in kafasına ne atıldı? İşte o rapor...

Dün oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalan - maçının yankıları sürüyor. 'in kafasına atılan cismin ne olduğu konusunda raporlar beklenirken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı , olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Kadıköy'de dün adeta bir utanç tablosu vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan - maçı yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı , olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamalar yaptı.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 11:03
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