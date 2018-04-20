Kadıköy'de dün adeta bir utanç tablosu vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, olaylarla ilgili raporda yer alacak bilgiler doğrultusunda açıklamalar yaptı.