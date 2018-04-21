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  1. Canlı: Alanyaspor - Galatasaray

'ya sevk edildi

, - derbisindeki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak 'ya sevk edildi

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 19:15
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