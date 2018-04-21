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Maça damga vuran an! 'G.Saray hakemle kazandı'

Alanyaspor - Galatasaray maçında yaşanan ofsayt tartışmasında Alanyasporlu futbolcular hakeme yoğun itirazlarda bulunurken eski hakem Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili olarak "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı, hakemle kazandı." paylaşımında bulundu.

Ahmet Çakardan penaltı yorumu!

Alanyaspor - Galatasaray maçında skor 2-2 olduktan sonra tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Alanyaspor'da Douglas, 63. dakikada ceza alanı içinde Muslera'yı geçmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk oyunu durdurdu, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu kararını verdi.

Bu kararın üzerine Alanyasporlu oyuncular ve yedek kulübesi ciddi itirazlarda bulundu.

"AHMET ÇAKAR: GALATASARAY HAKEMLE KAZANDI"
Bu pozisyonu değerlendiren Çakar, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı, hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti." mesajını paylaştı.

Çakar'ın bu paylaşımının ardından Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.


  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 21:28
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