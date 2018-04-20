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Yol Durumu
  1. TFF, olaylı derbi için çarşamba günü toplanacak

'ten ilk açıklama

, "Bu olaylara artık mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor. Canım değil ama içim acıyor." dedi.

Şenol Güneşten ilk açıklama

- arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör vardı. Güneş, 'de yaşananları ve duygularını anlattı.

"MUTLAKA HIZLI ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"
Milliyet'in haberine göre; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR"
"Bu bir milat olmalı... Benim ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa cularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. 'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:46
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